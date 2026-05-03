Bundesliga live: So steht es bei Salzburg vs. Sturm Graz

Die Tabellenführung steht auf dem Spiel, wenn am Sonntag (17.00 Uhr) in Wals-Siezenheim die beiden Fußball-Meister der vergangenen zwölf Jahre aufeinandertreffen. Der Sieger aus dem Duell Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz übernimmt Platz eins in der Bundesliga-Meistergruppe und setzt den aktuellen Leader LASK unter Druck, der erst am Montag Rapid zu Gast hat.

Salzburg liegt - auch dank zweier Siege gegen die Austria - zwei Punkte hinter dem LASK und Sturm auf Rang drei. Mit einem vollen Erfolg am Sonntag und eine Woche später bei den Linzern würden die „Bullen“ aus der Pole Position in die letzte Runde gehen.