Fußball

Kaderplanung von Rapid: Warum der Wunschstürmer aus Dänemark kommt

Nach dem Arnautovic-Theater will Rapid heuer früh einen Goalgetter verpflichten. Der Top-Kandidat ist ein Däne. Allerdings ist die Konkurrenz finanziell stark.
Alexander Huber
29.04.2026, 18:00

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Cupsieg mit Silkeborg: Tonni Adamsen ist der Wunsch-Kandidat von Rapid

Rapid und die Stürmer – ein heikles Thema.

Ercan Kara ist da, wenn er gebraucht wird. Nahezu jedes seiner acht Tore in den 41 Einsätzen dieser Saison war so wichtig wie das 1:0 gegen Salzburg.

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Andreas Weimann ist für die Mannschaft wichtig und taktisch top, hält aber erst bei einem Treffer. Abgesehen davon ist offen, ob Derby County die Option auf den 34-Jährigen zieht.

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Bei Claudy Mbuyi (sechs Tore) ist offen, ob der Franzose nach der schweren Meniskus-OP im Sommer gleich wieder in Schwung kommt.

Und Janis Antiste (vier Tore) konnte die hohen Erwartungen als Ersatz nach dem Doch-nicht-Deal mit Marko Arnautovic nicht erfüllen.

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Die Lehre aus dem Arnautovic-Theater 

Heuer soll es kein langes Hin und Her wie bei Arnautovic geben, sondern rasch ein verlässlicher Mittelstürmer verpflichtet werden. Trainer Johannes Hoff Thorup hat auch nichts gegen etwas mehr Erfahrung auf dieser Schlüsselposition.

Der absolute Wunschkandidat heißt laut KURIER-Recherchen Tonni Adamsen.

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Der 31-Jährige hält bei 18 Toren und sieben Assists in 35 Saisoneinsätzen. Der Däne kämpft bei Silkeborg um den Titel als Liga-Torschützenkönig, aber auch noch gegen den Abstieg.

Wie viele Transfermillionen Rapid später noch erwirtschaftet, wäre beim Linksfuß nachrangig: Adamsen ist ablösefrei zu haben.

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Nach vier Jahren bei Silkeborg mit beeindruckenden 88 Scorerpunkten in 154 Spielen möchte der Cupsieger von 2024 noch einmal einen Schritt nach oben machen.

Denn Adamsen ist ein Spätstarter, der zwar im Bröndby-Nachwuchs war, aber danach lange nicht unbedingt Profispieler werden wollte.

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Spätstarter mit 27 Jahren 

Im Unterhaus gelang Tor um Tor, deswegen holte Silkeborg den damals bereits 27-Jährigen in die oberste Liga. Mit vier Volltreffern in zwei Spielen gegen den belgischen Großklub Gent zeigte der Blondschopf, dass er es auch auf höchstem Niveau kann.

2025 gelangen drei Treffer gegen Hoff Thorups Ex-Klub Nordsjaelland, vergangenen Sommer konnte er wieder drei Europacup-Treffer bejubeln.

Und dann gibt es noch eine Stärke, die Adamsen prädestiniert für Hoff Thorups Spielansatz: Der Routinier legt nicht nur regelmäßig Tore auf, sondern hat in Dänemark unter den Stürmern die beste Quote an erfolgreichen Pässen im letzten Spielfelddrittel.

Sportchef Markus Katzer will Adamsen auf KURIER-Anfrage nicht kommentieren und sagt: „Es gibt mehrere Kandidaten, es ist noch keine Entscheidung gefallen.“

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Gegen Kopenhagen-Klubs

Hoff Thorup kennt Adamsen seit 15 Jahren und wollte ihn bereits mehrmals verpflichten. Jetzt ist die Konkurrenz groß: Kopenhagen sowie Bröndby wollen den Goalgetter und können wesentlich mehr Gehalt bieten. Dazu soll es ein Millionenoffert aus der Wüste geben.

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Wie könnte Rapid das Rennen machen?

Mit dem Ausblick auf einen Europacup-Herbst, weil die dänischen Hauptstadtklubs schwächeln. 

Je besser Rapid am Saisonende liegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Wunschstürmer Tonni Adamsen nicht (nur) nach dem höchsten gebotenen Gehalt entscheidet.

SK Rapid
kurier.at, AHu  | 

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