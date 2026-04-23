Warum Rapid und die Austria auf den LASK als Cupsieger hoffen müssen

In der vergangenen Länderspielpause war der Wiener Fußball noch dick da: Rapid lag nach zwei Siegen zum Start der Meistergruppe auf Rang zwei, direkt dahinter mit einem Zähler Rückstand folgte die Austria. Seither haben alle in den Top 6 gewonnen, nur Grün und Violett nicht mehr. Da die Austria in den vier Spielen überhaupt nur im Derby gepunktet hat, ist Hartberg mit dem überraschenden 2:0-Sieg bei Rapid in der Tabelle am Erzrivalen der Hütteldorfer vorbeigezogen.

Die Rapidler liegen vier Runden vor Schluss auf Rang vier - das war seit der Ligareform genug für ein direktes Europacup–Ticket. Allerdings ist das kein Automatismus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH

Altachs Cupsieg würde alles verändern Es haben stets Topteams wie Salzburg, Sturm und der 2025 starke WAC den Cup gewonnen. Sollte allerdings am 1. Mai Altach gewinnen und nicht der LASK, hätte das gravierende Auswirkungen: Gewohnt sind die Fußballfans, dass der Fünfte ins abschließende Play-off um das letzte internationale Ticket muss. Ein Cupsieg von Altach hätte zur Folge, dass auch der Vierte mit Hin- und Rückspiel zittern muss. Kurzum: Rapid und die Austria sollten auf den ersten Titel der Linzer seit 1965 hoffen.

Salzburg als Prüfung Noch glaubt Johannes Hoff Thorup an den Sprung in die Top 3. Doch der Trainer war „nach meiner bittersten Niederlage bei Rapid“ bedient: „Es wird hart, das schnell zu verarbeiten, aber wir müssen ab Freitagfrüh beim Training bereit sein für das Heimspiel gegen Salzburg.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ERWIN SCHERIAU

Das Stadion wird am Sonntag voll sein, zuletzt gelangen mit Hoff Thorup zwei 1:0-Siege gegen die Bullen. Nicht nur Schmid geht Bei Hartberg kündigt Manfred Schmid vor seinen letzten vier Spielen als Trainer selbstbewusst an: „Wir wollen alle vier gewinnen. Dann könnte ich mich mit der Europacup-Qualifikation verabschieden.“