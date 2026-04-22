So steht es bei Rapid gegen Hartberg vor dem Schmid-Abschied

Es gibt einen österreichischen Verein, der mehr als eine Saison gegen Rapid gespielt hat und bei einer positiven Gesamtbilanz in Hütteldorf hält. Wie heißt dieser Klub?

Die richtige Antwort TSV Hartberg könnte bei einem Pub-Quiz oder der Millionenshow durchwegs Geld bringen. Ab 18.30 Uhr versuchen die Rapidler wieder einmal, ein Heimspiel gegen die Steirer zu gewinnen. Hier sehen Sie, wie es zum Start der Rückrunde in der Meistergruppe steht:

Insgesamt gewann Rapid nur drei seiner elf Ligaheimspiele gegen Hartberg, fünf gingen verloren. Dazu kommt: Hartberg ist seit acht Auswärtsspielen ungeschlagen. Kurioserweise endeten die letzten drei jeweils torlos mit 0:0. Dennoch ist klar, dass Rapid beim zweiten Versuch von Trainer Hoff Thorup zu Hause gegen Hartberg nach dem 1:1 im Februar einen Sieg braucht und anstrebt. Chancen für drei Punkte hätte es ja auch bereits am Sonntag beim 2:2 in der Steiermark genug gegeben.

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Manfred Schmid steht vor seinem 150. Spiel als Cheftrainer in der Bundesliga. Allerdings muss der Wiener seinen 56. Einsatz für Hartberg auf der Tribüne verbringen. Schmid wurde für das Verlassen seiner Coaching Zone beim 2:2 gesperrt. Im KURIER-Gespräch erklärt Manfred Schmid vor Anpfiff: "Ich habe heute die Mannschaft informiert, dass ich mit Saisonende aufhöre. Es war wichtig, Klarheit für alle zu schaffen." Echte Verhandlungen über eine Verlängerung habe es nicht gegeben.