Vom Titelzauber nach ganz unten: Der WAC-Absturz in 51 Wochen

Dieser Absturz ist beispiellos. Wie aus dem Cupsieger WAC in 51 Wochen der neue Tabellenletzte wurde: 1. Mai 2025 Der WAC feiert seinen größten Sieg: Mit dem 1:0 von Angelo Gattermayer gegen Hartberg im Cupfinale in Klagenfurt holen die Wolfsberger den Cup und Didi Kühbauer seinen ersten Titel als Trainer.

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24. Mai 2025 Nur ein Tor fehlt den Lavanttalern zum Double: In der letzten Runde würde ein Sieg reichen, um Sturm zu entthronen, weil die Austria gegen BW Linz nur remis spielt. Nach dem Ausgleich durch Ballo (67.) ist der WAC auch die bessere Mannschaft, aber es bleibt beim 1:1 gegen Sturm. Die Grazer sind erneut Meister, der WAC wird schließlich Vierter.

14. August 2025 Die erste Chance auf eine millionenschwere Ligaphase wird vergeben: Nach dem 0:0 in Saloniki geht auch das Rückspiel in der Europa-League-Quali torlos in die Verlängerung. In der 115. Minute trifft PAOK zum Sieg und zum Aufstieg. 28. August 2025 Nach dem 2:1 gegen Nikosia sollte in der Conference League die zweite Millionen-Chance genutzt werden. Doch auf Zypern geht Omonia im Play-off 1:0 in Führung. Ab der 60. Minute ist der Rapid-Schreck in Unterzahl, dennoch gelingt dem WAC in über einer Stunde Spielzeit gegen zehn Mann kein Tor. Im Elfmeterschießen folgt mit einem 4:5 das Aus, der Europacup-Traum ist vorbei.

4. Oktober 2025 In der Liga bleiben die Wolfsberger auf Kurs. In der 9. Runde wird beim GAK 3:1 gewonnen, der WAC geht als Zweiter in die Länderspielpause. 8. Oktober 2025 Didi Kühbauer erwischt Präsident Dietmar Riegler auf dem falschen Fuß. Der Erfolgstrainer nimmt das Angebot vom LASK an und geht nach Linz zurück. Der LASK ist damals Vorletzter, zehn Punkte hinter dem WAC. Laut KURIER-Informationen sorgten auch Ereignisse nach dem Cupsieg, die Kühbauer enttäuscht haben, für diesen überraschenden Abschied. 13. Oktober 2025 Peter Pacult übernimmt bei den Kärntnern. Riegler erwartet sich einen „Kühbauer 2.0“, der den erfolgreichen Weg weiterführt. Diese Einschätzung überrascht auch Pacult selbst, der seit Jahrzehnten dafür bekannt ist, viel weniger mit den Spielern zu reden als Kühbauer, der selbst in privaten Angelegenheiten nachfragt und gerne hilft.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ERWIN SCHERIAU Pacult muss Wolfsberg verlassen

26. Oktober 2025 Der WAC siegt mit Pacult bei Sturm 3:1. Was damals keiner für möglich hielt: Es ist der bislang letzte Auswärtssieg der Lavanttaler. 12. November 2025 Nach nur fünf Spielen musste Pacult gehen, weil die Spieler bei Riegler ihre Unzufriedenheit mit dem knorrigen Stil des Wieners deponiert hatten. Ismail Atalan übernimmt, es sollte ebenfalls eine kurze Ära mit nur zwölf Partien werden. 7. Dezember 2025 Der WAC gewinnt bis heute zum letzten Mal – 2:1 gegen die Austria, es sollte der einzige Erfolg von Atalan bleiben. Auswärts hat der Deutsche mit kurdischen Wurzeln gar alle acht Partien verloren. 7. Jänner 2026 Der WAC verkauft seinen besten Spieler: Der gelernte Sechser Chibuike Nwaiwu, der unter Kühbauer als Chef der Dreierkette zu einem der Top-Spieler der Liga wurde, wechselt zu Trabzonspor. 5,5 Millionen kassieren die Kärntner. Der Nigerianer überzeugt auch in Trabzon und wird sich für den Europacup qualifizieren.

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7. April 2026 Noch einmal wechselt Riegler den Trainer. Eben erst wurde Thomas Silberberger von Zweitligist Admira verabschiedet, nun soll der Routinier aufgrund seiner Erfahrungen mit der WSG im jahrelangen Abstiegskampf den WAC oben halten.