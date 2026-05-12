Jetzt ist es offiziell: Salzburg-Talent geht zu deutschem Topklub

Der nächste große Transfer eines Salzburg-Talents ist fix: Innenverteidiger Joane Gadou verlässt den FC Red Bull Salzburg mit der Saison 2026/27 und wechselt in die deutsche Bundesliga zu Borussia Dortmund. Beim deutschen Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer unterschreibt der 19-jährige Franzose einen langfristigen Vertrag. Über die Ablösesumme wurden keine Details bekanntgegeben. Kolportiert wurden zuletzt 20 Millionen Euro.

Gadou war erst im Sommer 2024 aus der U19 von Paris Saint-Germain nach Salzburg gekommen. Der 1,95 Meter große Abwehrspieler schaffte rasch den Sprung in die Kampfmannschaft der „Roten Bullen“. Nach ersten Einsätzen in der UEFA Youth League und einem Match für Kooperationsklub FC Liefering entwickelte sich der französische Nachwuchsteamspieler schnell zu einer fixen Größe im Salzburger Kader. Insgesamt absolvierte er 58 Pflichtspiele für den österreichischen Serienmeister.