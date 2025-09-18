Star-Trainer Jose Mourinho kehrt zu Benfica Lissabon zurück

José Mourinho ist nach mehr als 20 Jahren im Ausland zurück in Portugal. Der Starcoach unterschrieb bei Benfica Lissabon einen Vertrag bis Sommer 2027, wie der portugiesische Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mitteilte. Einen Tag davor hatte sich der Club nach einer 2:3-Blamage in der Champions League gegen Karabach Agdam noch in der Nacht vom bisherigen Trainer Bruno Lage getrennt. Mourinho soll Stunden später seine Zustimmung zur Unterschrift gegeben haben.

25 Jahre später wieder in Lissabon

Für den 62-Jährigen ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Bereits im Jahr 2000 hatte er Benfica für kurze Zeit nach der Trennung vom damaligen Coach Jupp Heynckes trainiert. "Ich habe einen größeren Hunger, als ich ihn vor 25 Jahren hatte", sagte Mourinho bei seiner ersten Pressekonferenz in Lissabon. Er sei extrem glücklich, wieder bei Benfica zu sein und spüre eine große Verantwortung. "Ich bin nicht wichtig. Benfica ist wichtig, Benficas Fans sind wichtig. Ich bin hier, zu dienen."

Zuletzt hatte Mourinho für Fenerbahçe Istanbul gearbeitet. Nachdem er im August im Play-off zur Königsklasse ausgerechnet an Benfica gescheitert war, hatte der türkische Großclub ihn freigestellt. Benfica soll der Titelsammler nun zur ersten Meisterschaft seit 2023 führen. In seiner schillernden Karriere als Chefcoach arbeitete der Portugiese auch für Chelsea, Real Madrid, Manchester United oder Inter Mailand.