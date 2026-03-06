Fußball

Kuriose Szenen: Messi zu Gast bei Trump im Weißen Haus

Lionel Messi brachte US-Präsident Donald Trump Geschenke mit ins Weiße Haus.
06.03.2026, 11:11

Lionel Messi mit Donald Trump

Weltmeister Lionel Messi hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington einen Besuch abgestattet. Der Argentinier war mit seinem Klub Inter Miami wegen des Gewinns des MLS Cups geladen. Als Gastgeschenk gab es für Trump unter anderem ein pinkes Inter-Miami-Trikot mit der Rückennummer 47 in Anspielung auf Trump als 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Ein Geschenk für Trump

Der 79-Jährige eröffnete die Veranstaltung mit umfangreichem Lob für die US-Streitkräfte im Nahen Osten, berichtete außerdem, dass er selbst einst Pele habe spielen sehen und dass sein 19-jähriger Sohn Barron großer Messi-Fan sei. Etwas kurios wurde es, als Trump Cristiano Ronaldo lobte: "Er ist großartig." Erst im Vorjahr war Messis Dauerrivale bei Trump im Weißen Haus geladen. 

Donald Trump
