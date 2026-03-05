Trainer Glasner fuhr zu schnell: Monatelanges Fahrverbot

Oliver Glasner, darf in Großbritannien sechs Monate lang kein Auto lenken. Grund ist eine Geschwindigkeitsübertretung des Crystal-Palace-Trainers in einer Tempo-20-Zone in London. Der 51-Jährige wurde im Juli des Vorjahres von einer Radarkamera im Stadtteil Bermondsey erfasst, wie das britische Portal LBC berichtet . Glasner war mit seinem BMW mit 29 mph (rund 47 km/h) unterwegs, obwohl dort nur 20 mph (rund 32 km/h) erlaubt sind. Aufgrund früherer Verkehrsdelikte drohte automatisch ein Fahrverbot.

Vor dem Amtsgericht Willesden bekannte sich der Österreicher in Folge schriftlich schuldig. In einer handschriftlichen Erklärung versprach Glasner außerdem, künftig keine Verkehrsregeln mehr zu verletzen. "Kommt nicht wieder vor" „Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln und bin mir der Schwere dieser Angelegenheit bewusst“, schrieb Glasner. „Ich habe Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Aufgrund meiner Position werde ich dafür sorgen, dass ich die notwendigen Schritte unternehme, um dieses Problem anzugehen.“