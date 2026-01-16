Jetzt ist es fix: Glasner spricht über den Abgang von Crystal Palace

Seit Monaten wurde vermutet, dass der Trainer seinen auslaufenden Vertrag in London nicht verlängern wird. Bei der Pressekonferenz im Vorfeld des Premier-League-Spiels gegen Sunderland bestätigte der Oberösterreicher seinen Abgang beim FA-Cupsieger mit Saisonende.

Jetzt ist es auch offiziell bestätigt. Der Abschied von Oliver Glasner wurde bei Crystal Palace vom Chefcoach als fix kommuniziert.

"Ich habe den Klub schon Monate zuvor informiert, dass ich eine neue Challenge will", sagt Glasner. Die Entscheidung war damals auch bereits getroffen.

Fix nach Treffen im Oktober

"Mit Sportchef Steve Parish hatte ich ein Treffen im Oktober während der Länderspielpause. Wir hatten ein sehr langes Gespräch und ich habe ihm gesagt, dass ich keinen neuen Vertrag unterschreiben werde. Wir waren uns damals einig, dass es am besten wäre, das unter uns zu behalten", sagt Glasner.

Jetzt sei es an der Zeit, "Klarheit zu schaffen". Aufgrund des vollen Spielplans verkündete der 51-Jährige seine Entscheidung erst heute.