Glasner zu Manchester United? Diese vier Gründe sprechen dafür

Plötzlich steht ein Österreicher in der Poleposition für den Trainersessel bei Manchester United. Am 5. Jänner trennten sich die „Red Devils“ von Ruben Amorim. Der Portugiese hatte nur einen Sieg aus den letzten fünf Partien geholt und danach den Klub in einer Pressekonferenz kritisiert. Der öffentliche Rundumschlag war den Bossen von United zu viel – Amorim musste am Tag danach gehen.

Und jetzt scheint Oliver Glasner Kandidat Nummer eins für einen Neustart im kommenden Sommer zu sein. Was spricht für einen möglichen Sensationstransfer in das „Theater der Träume“, wie das legendäre Stadion Old Trafford auch bezeichnet wird? Die Leistung: Glasner hat seit Februar 2024 bei Crystal Palace großartige Arbeit geleistet und damit beste Werbung in eigener Sache gemacht. In seinem ersten Jahr führte er das Team zum erst zweiten Mal in der Geschichte in die Top Ten der Premier League. Im Vorjahr schaffte er den größten Erfolg der Vereinsgeschichte mit dem Sieg im FA Cup. Im Finale bezwang man den FC Liverpool.

Der Kontrakt des 51-Jährigen bei Crystal Palace läuft im kommenden Sommer 2016 aus. Oliver Glasner wäre also ablösefrei zu haben. Die Stimmung: Abgesehen von der offenen Stelle in Manchester soll Glasner schon über einen Abschied aus London nachgedacht haben. In der Vereinsführung soll es Spannungen geben. Glasner hatte sich öffentlich gegen Spielerverkäufe ausgesprochen und weitere Neuzugänge gefordert.

Die Hinweise: Bei den Buchmachern in England zählt Glasner zu den Topfavoriten auf den Posten bei Manchester. Auch der Independent hat schon von einem möglichen Engagement des Österreichers geschrieben: „Es gibt zwar stilistische Bedenken, ob er zu einem Team passt, das auf Ballbesitz und Dreierkette setzt. Doch ein Schlüssel zum Aufstieg des Österreichers ist seine deutlich größere Anpassungsfähigkeit im Vergleich zu Amorim."

Namen & Gerüchte Fix ist, dass Manchester United nichts überstürzen will. Statt Amorim übernimmt U18-Trainer Darren Fletcher interimistisch. Nach einer Reihe von Fehlentscheidungen will die Klubführung von Ineos eine so wichtige Entscheidung in aller Ruhe treffen. Neben Glasner kursieren auch weitere Namen für den Posten bei United: Der ehemalige England-Coach Gareth Southgate soll ebenso ein Kandidat sein wie Kieran McKenna von Ipswich Town und auch Enzo Maresca, der bei Chelsea durch Liam Rosenior ersetzt wurde. . Auch DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde genannt, falls er den DFB im Sommer verlassen kann.

Sollte es tatsächlich zu einer Verpflichtung von Oliver Glasner kommen, würde er in Sphären vordringen, in denen bisher kaum andere Österreicher waren. Ernst Happel führte Feyenoord Rotterdam von 1969 bis 1973 an die Spitze Europas. In einer Phase, als der niederländische Fußball den Kick in Europa wesentlich mitbestimmt hat. 1978 coachte Happel die niederländische Nationalmannschaft und führte sie zum Vize-Weltmeistertitel.