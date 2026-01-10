Blamage für Glasner und Crystal Palace im FA Cup gegen Sechstligisten

Erst im Mai des vorigen Jahres hatte Oliver Glasner mit Crystal Palace einen seiner größten Erfolge als Trainer eingefahren. Durch einen 1:0-Finalsieg gegen Topklub Manchester City holten die Londoner den Sieg im FA Cup und erstmals in ihrer Klubgeschichte einen Titel.

Acht Monate später setzte es nun am Samstag für den Oberösterreicher und sein Team eine deftige Blamage. Gegen den Macclesfield FC, einen Sechstligisten, zog Crystal Palace auf Kunstrasen den Kürzeren und schied aus. Der Klub aus der Stadt südlich von Manchester spielt mit seinem Amateurteam in der National League North, was die sechsthöchste Spielklasse im englischen Fußball ist. Und selbst dort ist man aktuell nur Tabellen-14.

Trotzdem reichte es am Samstag für einen 2:1-Sieg gegen den Tabellen-13. der Premier League. Paul Dawson hatte Macclesfield kurz vor der Pause in Führung gebracht (43.), Isaac Buckley-Ricketts stellte auf 2:0 für die Gastgeber (61.). In der Schlussphase drückte das Team von Glasner, kam durch Yeremi Pino aber nur noch zum 2:1-Anschlusstreffer (90.).