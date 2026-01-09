Vertragspoker bei WM-Helden: Verliert Austria zwei Top-Talente?

Arsene Wenger hat in seiner Trainerkarriere beim FC Arsenal viele Talente gesehen und oft zu großen Stars geformt. Dem Franzosen glaubt man, wenn er über das Potenzial junger Fußballer spricht und so wie zuletzt nach der Unter-17-WM mit dem ÖFB-Team als Vizeweltmeister sagt: „Ich liebe die Nummer 10 von Österreich“. Für Austria-Talent Vasilije Markovic durchaus eine Adelung.

Wenger war bei der WM in Katar vor Ort. Als FIFA-Direktor für globale Fußballförderung hat er gesehen, wie Österreichs Team durch Siege über England, Japan und Italien bis ins Finale vorgedrungen ist. Markovic war dabei als Stammspieler im zentralen Mittelfeld eine wichtige Säule im Team von Coach Hermann Stadler. Jedoch: Bei der Austria ist der 17-Jährige noch nicht ganz im Erwachsenenfußball angekommen. Ein Blick auf die Einsatzstatistik zeigt: Markovic hat bis vor der WM in der U-18 der Austria gespielt und durfte erst nach der Rückkehr vom WM-Erfolg in die 2. Mannschaft aufsteigen. Bei seinem Startelf-Debüt gegen Austria Klagenfurt am 12. Dezember habe er gleich aufgezeigt, wie Austrias Akademie-Leiter Manuel Takacs sagt. „Da hat er gezeigt, dass er sehr wenig Anpassungszeit braucht.“ Dass es noch nicht schon vor der WM zu diesem Zweitligadebüt gekommen ist, sei laut Takacs auch an der Dichte an zentralen Mittelfeldspielern im Verein gelegen.

Noch kein Vertrag Nach der starken WM und dem Zitat von Arsene Wenger hat sich nun aber ein Rennen um den jungen Spieler entwickelt. Weil Markovic noch keinen Profivertrag unterschrieben hat, besteht die Gefahr, das Talent um die Ausbildungsentschädigung im niedrigen sechsstelligen Bereich zu verlieren. Ein Angebot von Sturm Graz soll der Teenager, der im Mai volljährig wird und deshalb noch von seinem Vater beraten wird, bereits abgelehnt haben. KURIER-Informationen zufolge hat auch Red Bull Salzburg die Fühler ausgestreckt. Wenig überraschend. „Er ist ein Spielertyp wie Xaver Schlager, ein moderner Sechser, sehr stark in der Balleroberung und ein Kilometerfresser“, beschreibt Manuel Takacs, der sich massiv um den Verbleib von Markovic bei der Austria bemüht. Eine Entscheidung könnte bald fallen. „Wir bemühen uns seit Anfang 2025 um eine Vertragsunterzeichnung. Vaso hat sich jetzt in eine Top Position gebracht. Wir werden alles tun, was in unseren Möglichkeiten steht und ich denke, dass der Weg in Richtung erster Mannschaft bei uns am ehesten funktionieren könnte.“ Gut möglich, dass Markovic deshalb nun im Jänner mit den Profis aufs Trainingslager in die Türkei mitfliegen wird.