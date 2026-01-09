Ex-Rapidler Yusuf Demir bei Galatasaray aus dem Kader gestrichen
Die Zukunft von Yusuf Demir bei Galatasaray Istanbul scheint endgültig geklärt – und sie liegt offenbar nicht mehr beim türkischen Traditionsklub. Der österreichische Offensivspieler wurde zuletzt aus dem Profikader gestrichen und trainiert nicht mehr mit der ersten Mannschaft. Trainer Okan Buruk plant für die Rückrunde ohne den 22-Jährigen.
Hintergrund ist ein interner Konflikt zwischen dem Spielerumfeld und der Vereinsführung. Demir soll einem vorzeitigen Abschied nur unter der Bedingung zugestimmt haben, dass ihm seine ausstehenden Gehälter vollständig ausgezahlt werden. Diese Forderung stieß bei Galatasaray auf wenig Gegenliebe und führte letztlich zur Eskalation des Streits.
Sportlich konnte sich Demir seit seinem Wechsel im Jahr 2022 nicht durchsetzen. Für eine Ablösesumme von rund sechs Millionen Euro aus Wien verpflichtet, blieb der frühere Rapid-Spieler die hohen Erwartungen schuldig. In insgesamt 25 Pflichtspielen gelangen ihm lediglich zwei Treffer und zwei Assists – zu wenig, um sich einen Stammplatz zu erarbeiten.
Obwohl sein Vertrag noch bis Sommer 2026 läuft, gilt ein weiterer Einsatz für Galatasaray als äußerst unwahrscheinlich. Der Klub arbeitet offenbar an einer Trennung, während Demir sich nach Alternativen umsieht. Türkische Medien bringen unter anderem Göztepe und Gençlerbirliği als mögliche Abnehmer ins Spiel.
Sollte es im Winter zu keiner Einigung kommen, könnte Demir den Verein spätestens im Sommer ablösefrei verlassen. Damit steht ein Kapitel vor dem Ende, das einst mit großen Hoffnungen begonnen hatte – nun aber in einem offenen Vertragsstreit zu enden droht.
