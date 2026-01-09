Ex-Rapidler Yusuf Demir bei Galatasaray aus dem Kader gestrichen

Die Zukunft von Yusuf Demir bei Galatasaray Istanbul scheint endgültig geklärt – und sie liegt offenbar nicht mehr beim türkischen Traditionsklub. Der österreichische Offensivspieler wurde zuletzt aus dem Profikader gestrichen und trainiert nicht mehr mit der ersten Mannschaft. Trainer Okan Buruk plant für die Rückrunde ohne den 22-Jährigen.

Hintergrund ist ein interner Konflikt zwischen dem Spielerumfeld und der Vereinsführung. Demir soll einem vorzeitigen Abschied nur unter der Bedingung zugestimmt haben, dass ihm seine ausstehenden Gehälter vollständig ausgezahlt werden. Diese Forderung stieß bei Galatasaray auf wenig Gegenliebe und führte letztlich zur Eskalation des Streits.