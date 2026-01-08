Fußballlegende Shevchenko: "Bei Bombenalarm verschieben wir Matches"

Der russische Angriffskrieg hat die Ukraine weiterhin fest im Griff. Zwar wird seit Monaten an einem Friedensplan gebastelt, am Donnerstag vermeldete Präsident Wolodymyr Selenskij bei einem Treffen in Zypern, dass er auf ein Kriegsende in der ersten Jahreshälfte 2026 hoffe. Zuletzt wurden solche Hoffnungen stets zerschlagen. Während an der Front die Kämpfe weitergehen und im Hintergrund die Verhandlungen, versuchen ukrainische Sportler, ihr Land weiter tapfer zu vertreten.

Andrij Shevchenko, ukrainische Fußballlegende, Weltfußballer 2004 und Ex-Teamchef ist mittlerweile Präsident des ukrainischen Fußballverbands. Gemeinsam mit ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzendem Josef Pröll, Vizekanzler Andreas Babler und Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt unterzeichnete der 49-Jährige am Donnerstag im Haus des Sports in Wien ein Memorandum, in dem sich Österreich bereiterklärt, den ukrainischen Fußball zu unterstützen.

Kinder nach Österreich Es geht dabei um Trainings- und Ausbildungsmöglichkeiten für Kinder, Trainer und Schiedsrichter, wie Josef Pröll darlegte. Die näheren Details werden noch geklärt. „Sport ist ein wichtiger Pfeiler der Solidarität“, so Babler, das Abkommen sei mehr als eine technische Zusammenarbeit, sondern Signal der langfristigen Unterstützung. Auch vor der Vereinbarung habe Österreich ukrainische Sportler bereits unterstützt. Die Ukraine könne auf Österreich zählen.

"Nur so viele Fans, wie in den Bunker passen" "Der Beginn des russischen Angriffskrieges", sagt Andrij Shevchenko, „war der schlimmste Tag im Leben der Ukrainer“. Fußball – sowohl aktiv als auch passiv – sorge für dringend nötige Ablenkung. Am Rande der Unterzeichnung des Memorandums zwischen ÖFB und UAF sprach Shevchenko mit dem KURIER über ... ... die Weiterführung des Fußballbetriebs im Krieg: "Alle Ligen laufen wieder – soweit es geht und unter den höchstmöglichen Sicherheitsvorkehrungen. Fans sind nur so viele erlaubt, wie in den nächsten Bunker passen. Manche Spiele müssen um ein paar Tage verschoben werden, wenn Bombenalarm herrscht. Wir sind stolz darauf, dass wir nur vier Monate pausiert haben." ... die Bedeutung des Fußballs in Kriegszeiten: "Während dieser Zeit hat Fußball viele Tore geöffnet. Nicht nur als Sport. Fußball hat einen wichtigen Einfluss auf das Mindset junger Menschen. Sie können dadurch aus ihren schrecklichen Erfahrungen, ihren schlaflosen Nächten ausbrechen. Es bringt ihnen Hoffnung. Wenn sie in ein anderes Land wie Österreich kommen, um Fußball zu spielen, können sie für kurze Zeit ihren Kummer vergessen. Sie sehen Solidarität und erfahren, dass es eine andere Welt gibt. Eine ohne Bomben, Zerstörung und Morden."