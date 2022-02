Darum hat Rückkehrer Yusuf Demir kein Leiberl bei Rapid

Auch gegen Salzburg reichte es nur zu einem fünfminütigem Kurzeinsatz. Laut Trainer Ferdinand Feldhofer hat er noch immer konditionellen Aufholbedarf. Die Frage ist: Wie kann es sein, dass er nach einem halben Jahr beim FC Barcelona in einem schlechteren Zustand retour kommt, als er Hütteldorf verlassen hat? Dazu wollte sich Sportdirektor Zoran Barisic nicht dezidiert äußern, er sagte vor dem Salzburg-Spiel nur: "Er ist ein junger Mann, der irrsinnig talentiert ist. Es ist ganz wichtig, dass er in seinen Rhythmus kommt."

Feldhofer ergänzt: "Es geht um Trainingssteuerung, da braucht er noch Zeit." Er betonte jedoch auch: "Wir wissen, was wir an ihm haben, wir werden noch viel Freude mit ihm haben." Aber wann? "Es wird täglich besser. Es ist ein großer Verdienst von ihm, dass er in jedem Training an seine Grenzen geht", erklärte der Coach, "trotzdem ist auch ihm bewusst, dass er die nächsten Tage und Wochen brauchen wird, bis er vollfit ist und bei uns spielen kann."