Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

FC Barcelona krönt sich nach 2:0 gegen Real Madrid zum spanischen Meister

Rashford und Torres trafen für überlegene Katalanen. Der Vater von Barca-Coach Flick starb wenige Stunden vor dem Spiel.
11.05.2026, 05:37

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FC Barcelona krönt sich nach 2:0 gegen Real Madrid zum spanischen Meister

Der FC Barcelona hat sich mit einem Heimsieg im "Clasico" zum spanischen Fußballmeister gekrönt. Die Katalanen schlugen den Erzrivalen am Sonntag im Camp Nou 2:0, sind damit drei Runden vor Schluss mit einem Vorsprung von 14 Punkten auf die "Königlichen" nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und jubelten über die erfolgreiche Titelverteidigung. Marcus Rashford (9.) und Ferran Torres (18.) fixierten Barcelonas 29. Meisterschaft, die dritte in den vergangenen vier Jahren.

Spanien
Agenturen, Dida  | 

Kommentare