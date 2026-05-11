FC Barcelona krönt sich nach 2:0 gegen Real Madrid zum spanischen Meister

Der FC Barcelona hat sich mit einem Heimsieg im "Clasico" zum spanischen Fußballmeister gekrönt. Die Katalanen schlugen den Erzrivalen am Sonntag im Camp Nou 2:0, sind damit drei Runden vor Schluss mit einem Vorsprung von 14 Punkten auf die "Königlichen" nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und jubelten über die erfolgreiche Titelverteidigung. Marcus Rashford (9.) und Ferran Torres (18.) fixierten Barcelonas 29. Meisterschaft, die dritte in den vergangenen vier Jahren.