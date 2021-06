Jetzt geht’s richtig los: Wer im EM-Achtelfinale weiter kommt

Belgien – Portugal

Die Nummer eins der Welt gegen den Europameister – und das schon im Achtelfinale. Den souveräneren Eindruck machten in der Gruppenphase mit drei Siegen die Belgier. Schöne Kombinationen und ein Topstürmer in Torlaune (Lukaku) machen Lust auf mehr. Aber: Portugal hatte die schwereren Gegner und hat die Hammer-Gruppe F überstanden. Dazu kommt der Ronaldo-Faktor. Der Superstar (5 Tore) ist in Rekordlaune und will den Titel verteidigen.

KURIER-Tipp: Portugal