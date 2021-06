Marko Arnautovic war ein gefragter Mann am Donnerstag beim Online-Medientermin der österreichischen Nationalmannschaft. Als ehemaliger Italien-Legionär, der später jahrelang in England am Ball war, musste er auch ausländischen Journalisten Rede und Antwort stehen. Und dabei brillierte der 32-Jährige mit seiner Sprachgewandtheit. "Ich kann sechs Sprachen perfekt", meinte Arnautovic. "Deutsch, Serbisch, Italienisch, Englisch, Spanisch und Holländisch, und Portugiesisch verstehe ich auch."