Jan-Pieter Martens über goldene Sturm-Zeiten: „Wir waren eine komische Truppe“

„Wir waren damals eine komische Truppe. Und da habe genau hineingepasst“, erinnert sich Jan-Pieter Martens an seine goldene Sturm- und Drangzeit.

Lange her. „Mir kommt es vor, als hätte ich seitdem drei Leben gehabt.“ Freilich, seine Zeit bei Sturm Graz bleibt in feiner Erinnerung, war er doch von 1998 bis 2003 ein gar nicht so unbedeutendes Teil einer großen Mannschaft. Sturm ist auch heute ein Thema, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes am heutigen Mittwoch, wo er den Steirern ausnahmsweise nicht wirklich die Daumen drücken wird.