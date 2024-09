Champions League 2024: Wo Sturm und Salzburg im TV zu sehen sind

Der französische TV-Sender Canal+ hat für die nächsten drei Jahre Rechte an der Champions League für Österreich erworben. Jeden Mittwoch wird nun eine Partie übertragen, die man sich mittels "First pick" selbst aussuchen kann und in Österreich nicht von der Konkurrenz gezeigt werden darf.

Nun hat man sich bei Canal+ entschieden und sechs Partien mit österreichischer Beteiligung auserwählt, die man im Laufe des Herbstes zeigen wird. Den Beginn in der Liga-Phase der Königklasse macht das Spiel von Salzburg bei Sparta Prag am 18. September.