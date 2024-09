Gemischte Gefühle bei Sturm: Ein Sieg als Mutmacher, aber eine lange Ausfallsliste

Sportlich schnupperte Sturm mit dem 2:1 bei BW Linz wieder Höhenluft, personell wird die Luft aber langsam dünn. Nach der Verletzung von Gregory Wüthrich fällt nun auch Jon Gorenc-Stankovic mehrere Wochen aus. Der slowenische Teamspieler zog sich am Samstag gegen die Linzer einen Trümmerbruch im linken Arm zu. Damit fehlt ein weiterer Leistungsträger in den harten nächsten Wochen, wo auf die Steirer in der Champions League Brügge, Sporting Lissabon und Dortmund warten, in der Liga Salzburg, GAK im Derby, LASK und Rapid.