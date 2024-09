Sturm Graz meldet sich durch einen Arbeitssieg zurück

Die vierte Partie innerhalb von nur zehn Tagen hatte Meister Sturm Graz am Samstag in Linz zu bestreiten. Aber auch aufgrund zweier Ausschlüsse am Mittwoch beim 2:2 gegen die Austria war Trainer Christian Ilzer zu Umstellungen gezwungen.

Biereth und erstmals der 18-jährige Leon Grgic begannen im Angriff. Im Mittelfeld setzte der Sturm-Coach wie zuletzt auf den ebenso 18-jährigen Malick Yalcouyé, der im Sommer von Premier-League-Klub Brighton ausgeliehen worden war. Der junge Mann aus Mali sollte sich alsbald bemerkbar machen.