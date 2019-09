Italienische Medien: Lazaro ist noch ein Rätsel

22 Millionen Euro ließ sich Inter Mailand in diesem Sommer Valentino Lazaro kosten. Nur für einen österreichischen Fußballer griffen Klubs bislang noch tiefer in die Tasche: Marko Arnautovic. Mit einer Summe von 22 Millionen, die Inter Mailand an Hertha Berlin überwies, ist Lazaro aber zugleich auch die zweitteuerste Neuverpflichtung des italienischen Traditionsvereins in dieser Transferzeit.

Verständlich, dass die Neugier der Tifosi auf den Österreicher groß ist. Zumal der 23-Jährige im Trikot von Inter sein Können bislang noch nicht unter Beweis stellen konnte. Valentino Lazaro wurde in der Vorbereitung von einer Muskelzerrung gebremst und kam deshalb beim 18-fachen Meister in den ersten beiden Ligapartien auch noch nicht zum Einsatz.