KURIER: Sie haben ein Land verlassen, in dem der Spitzenfußball zu Hause ist. Warum haben Sie sich also für Rapid Wien entschieden?

Helmut Schulte: Ich war in keinem anderen Land so oft wie in Österreich. Meistens zum Skilaufen. Rapid ist für meine Vita eine tolle Herausforderung. Ich glaube, dass ich beim größten und interessantesten Verein des Landes noch viel lernen kann.

Wie erleben Sie als Deutscher den österreichischen Fußball?

Es gibt eine Konkurrenzsituation, bei der man nie vergessen darf, dass einander ein Land mit 80 Millionen und eines mit acht Millionen Einwohnern gegenüberstehen. Alleine durch die Gaußsche Normalverteilung ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass man in Deutschland mehr gute Spieler abschöpfen kann. Ich sehe es eher als Bereicherung, die Unterschiede zwischen den Mentalitäten festzustellen. Ein genereller Vergleich wäre mir ohnehin zu blöd.

Welche Mentalitätsunterschiede haben Sie in Wien entdeckt?

Ich erkenne in diesem speziellen Schmäh den Zug, das Leben etwas leichter zu nehmen. Tormanntrainer Raimund Hedl hat mir schon erklärt, was ein Raunzer ist: Der sieht alles negativ. Ein Grantler wie Ernst Happel hat hingegen nur schlechte Laune. Der große Unterschied wird sein: Ich schütze mich vor Raunzern.

Warum haben Sie einen Einjahres-Vertrag akzeptiert?

Wenn das Präsidium überzeugt von mir ist, wird der Vertrag von ganz alleine verlängert. Wenn nicht, ist es auch okay. Diese Gelassenheit habe ich mir mit meinen 55 Jahren erarbeitet. Ich hatte schon nach dem Hearing die innere Ruhe, einfach zu warten, ob sie sich für mich entscheiden. Mit 35 oder 40 hätte ich das nicht gekonnt.

Haben Sie in Ihrer Spielerkarriere das Maximum herausgeholt?

Mitte 20 war ich diplomierter Sportlehrer, als die Anfrage von St. Pauli kam, ob ich noch Profispieler in der zweiten Liga werden will. St. Pauli ist aber ein chaotischer Verein, deshalb haben sie die Anmeldung zu spät abgegeben. Ich hab’ dann einmal „Scheiße“ gesagt und bin zur Tagesordnung übergegangen. Meine Profikarriere ist erst als Trainer losgegangen.

Beschreiben Sie bitte Ihre Fußball-Philosophie.

Warum gibt es überhaupt Fußball? Weil es ein wunderbares Spiel ist, das große Ähnlichkeiten mit den Abläufen des richtigen Lebens hat. Nur viel intensiver und geballter. Deshalb ist es so interessant. Manchmal verkommt dieser Wettkampf zum Krieg. Aber grundsätzlich geht es ums Gewinnen. Das funktioniert mit den besten Spielern. Dafür braucht man wiederum das meiste Geld – die klassische Idee des Profifußballs. Daraus resultierte der Gedanke: Man muss alles vermarkten, was nicht schnell genug auf dem Baum ist.

Und wie stehen Sie dazu?

Bei St. Pauli durfte ich ein Gegenmodell miterleben: Es geht nicht nur ums Gewinnen, sondern auch ums Anpassen an Gegebenheiten. Und es geht um Spaß. Fußball wird von vielen viel zu ernst genommen. Weil es um so viel Geld geht. Ich kämpfe um diese Leichtigkeit.