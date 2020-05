Die Bundesliga-Wechselbörse

Das Winter-Transferfenster hat noch bis 31. Jänner geöffnet. Mit Roland Linz und Christopher Drazan waren bereits zwei namhafte Abgänge zu verzeichnen. Hingegen kehrt Branko Boskovic wieder zu Rapid zurück.

*** Ildiz nach Nürnberg ***

Muhammed Ildiz verlässt Rapid und wechselt in die deutsche Bundesliga zum 1. FC Nürnberg.

*** Prokopic zu Altach***

Boris Prokopic verlässt Rapid ablösefrei Richtung Vorarlberg

*** 30. Jänner: Barazite zur Austria ***

Nacer Barazite kehrt auf Leibasis vom AS Monaco zur Austria zurück

*** 25. Jänner: Salzburg verleiht Boghossian ***

Red Bull Salzburg hat Joaquin Boghossian bis Saisonende an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge verliehen. Der 25-jährige Stürmer aus Uruguay brachte es bei den "Bullen" in 27 Einsätzen auf zwei Tore, zuletzt wurde er ins "Farmteam" nach Liefering abgeschoben.

*** 25. Jänner: Admira holt Spanier ***

Die Südstädter vermeldeten am Freitag die Verpflichtung des spanischen Mittelfeldspielers Alberto Malagon Amate, genannt Tito. Der 24-Jährige, der zuletzt beim spanischen Drittligisten Gandia tätig war, erhielt laut Aussendung einen "stark leistungsbezogenen Vertrag" bis Saisonende plus Option auf zwei Jahre.

*** 24. Jänner: Thomas Dau von Rapid zu Mattersburg***

Der Burgenländer Thomas Dau kam bei Rapid nicht über die Rolle des dritten Torhüters hinaus, weshalb der 21-Jährige nun in seinem Heimatbundesland beim SV Matterburg einen Neustart wagt.

*** 18. Jänner: Boskovic kehrt zu Rapid zurück ***

Rapid holt Publikumsliebling Branko Boskovic zurück. Das Einkaufsprogramm der Hütteldorfer ist damit abgeschlossen.

*** 18. Jänner: Schösswendter zu Admira ***

Noch ein Neuer in der Südstadt: Verteidiger Christoph Schösswendter wechselt vom Erste-Liga-Verein Altach zu den Admiranern.

*** 14. Jänner: Macho zu Admira ***

Der FC Admira Wacker Mödling einigt sich mit Ex-ÖFB-Teamtorhüter Jürgen Macho auf eine Zusammenarbeit - vorerst bis 31. Mai 2013.

*** 11. Jänner: Drazan nach Kaiserslautern ***

Der SK Rapid gibt den Wechsel von Flügelspieler Christopher Drazan in die zweite deutsche Bundesliga zum 1.FC Kaiserslautern bekannt. Der 22-jährige Drazan unterschreibt bei den roten Teufeln bis 2016. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

*** 9. Jänner: Köln holt Maierhofer ***

Red Bull Salzburg und Stefan Maierhofer gehen künftig getrennte Wege. Nach der Vertragsauflösung an der Salzach fixierte der Angreifer nun seinen Wechsel zum 1.FC Köln. Maierhofers Kontrakt gilt vorerst bis zum Saisonende, "der Lange" will jedoch in die Fußstapfen Toni Polsters treten und Köln mit Toren helfen, vielleicht doch noch den Wiederaufstieg zu schaffen.

*** 9. Jänner: Toni Vastic zur SV Ried ***

Der U21-Teamstürmer Toni Vastic kehrt von den Bayern-Amateuren nach Österreich zurück. Der Sohn von Ivica Vastic wechselt ins Innviertel zur SV Ried und unterschreibt für zweieinhalb Jahre. "Ich bin sehr froh, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Ich werde alles geben, um mich hier in Ried zu beweisen", so Vastic nach dem Wechsel