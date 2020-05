Barazite wieder Austrianer

Barazite war nach einigen sehenswerten Auftritten in der Europa League vor einem Jahr um kolportierte 4,5 Millionen Euro nach Monaco gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2016 erhielt. Seither absolvierte der Offensivspieler für den französischen Zweitligisten in zwei Halbsaisonen aber nur elf Meisterschaftseinsätze und blieb dabei ohne Torerfolg. In dieser Saison gelang ihm nur im Ligacup ein Treffer. Bei Monacos Star-Trainer Claudio Ranieri spielte er keine Rolle mehr.

Die Austria gab im Winter mit Roland Linz einen Topverdiener ab, Interesse an einer Rückholung von Barazite war unmittelbar nach dem Abgang von Linz aufgekommen. Nach langwierigen Verhandlungen glückte der Coup erst am vorletzten Tag der Transferperiode. "Es waren sehr harte, aber von allen Seiten faire Verhandlungen", betonte Austrias Sport-Vorstand Thomas Parits. Barazite habe andere Angebote - kolportiert wurden Interessenten aus Deutschland - abgelehnt und sich für seinen Ex-Verein entschieden. Über die Leihgebühr vereinbarten die Clubs Stillschweigen.

Die Austria weilte bis Mittwoch im Trainingscamp im türkischen Lara, Barazite wurde am Abend in Wien erwartet. Weil die Mannschaft bis Samstag trainingsfrei hat, wird der Niederländer nach den obligatorischen medizinischen Tests erst am Wochenende voll ins Training einsteigen. Die erste Frühjahresrunde steigt für die in der Liga sieben Zäher vor Salzburg liegende Austria am 17. Februar mit dem Derby gegen Rapid.