Historisch: Bayern-Frauen spielen erstmals in der Allianz Arena

Sarah Zadrazil und Carina Wenninger steht mit dem Frauenteam des FC Bayern München am 22. März (18:45 Uhr) ein historischer Abend bevor. Der deutsche Meister tritt erstmals in einem Bewerbsspiel in der Allianz Arena an, in der sonst nur Stürmerstar Robert Lewandowski und Co. dem Ball nachjagen. Zur Premiere kommt es beim Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain. Normalerweise spielen die Bayern-Frauen am Campus im Norden von München.

"Wir freuen uns sehr über diesen Meilenstein in der über 50-jährigen Geschichte unserer FC Bayern Frauenfußballabteilung. Das Team von Jens Scheuer bekommt für das Champions-League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain in unserer Allianz Arena die Bühne, die es verdient hat", sagte Vorstandschef Oliver Kahn.