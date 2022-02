Offiziell: Tom Brady verkündet seinen Rücktritt

Er habe viel nachgedacht in den vergangenen Wochen und sei dabei zum Entschluss gekommen, dass die Zeit reif ist, das Spielfeld der nächsten Generation zu überlassen. Abschließend bedankte sich der Superstar noch bei seinen Teamkollegen und den Fans der Tampa Bay Buccaneers, denen er seit 2020 angehörte. Zuvor hatte Brady 20 Jahre für die New England Patriots gespielt.

"Ich liebe euch!"

Und auch bei seiner Familie, insbesondere seinen Eltern, bedankte er sich. "Was ihr mir an Unterstützung in den letzten 30 Jahren gegeben habt, kann ich euch nie zurückzahlen. Ich liebe euch!" Mehr Zeit verbringen wird er nun mit seiner Frau, Supermodel Gisele Bündchen und den beiden Kindern Vivian und Benjamin. Zudem hat Brady noch ein Sohn aus einer früheren Beziehung.

The „GOAT“, der Größte aller Zeiten, hinterlässt eine Karrierestatistik, die so schnell wohl niemand brechen wird: Sieben Super-Bowl-Triumphe, niemand sonst kommt auf mehr als fünf, dazu unter anderem die Rekorde für die Yards durch Pässe (84 520) und Touchdowns (624), die meisten Siege in Regular-Season-Spiele (243) und in Play-off-Partien (35) sowie Yards in einem Super Bowl (505). Brady prägte seinen Sport wie kein anderer und stieg dadurch nicht nur zum Multi-Millionär auf, sondern auch zu einer der Sport-Ikonen der USA.