Harnik: „Vorne sind wir doch vogelwild“

Deutschland hat angeblich ein Problem in der Abwehr. Hoffnungsfrohe Fans leiten dies von den drei Gegentoren ab, die die Deutschen zuletzt im Testspiel von Paraguay erhalten haben. Die entscheidende Frage daher aus österreichischer Sicht für das WM-Qualifikationsspiel am Freitag in München: Wer soll an vorderster Front mögliche Schwächen des Gegners nützen? Varianten gibt es freilich einige.