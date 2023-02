Harakiri in der Abfahrt: Wieso sich Goggia nur selbst schlagen kann

Allein was Goggia in diesem Winter schon alles widerfahren ist: In St. Moritz räumte sie eine Torstange ab und brach sich die Hand. In St. Anton machte sie einen spektakulären Abflug und zog sich Hautabschürfungen zu. Und in Cortina landete sie im Fangnetz und verletzte sich am rechten Bein – Skifahren sei für sie ein „Ausdruck des Charakters“, meinte Goggia einmal in einem Interview mit der NZZ. Sie sei nun einmal eine Frau, die immer am Limit unterwegs ist. Mittelmaß ist der 30-Jährigen einfach zuwider.