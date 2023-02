Es ist natürlich auch bei dieser WM nicht alles Gold, was glänzt. Und es sieht auch nicht überall so aus, wie es die Fernsehbilder vielleicht vermitteln. Ja, hoch oben in Courchevel und in Méribel, wo die Sonne mit dem Schnee um die Wette funkelt, da lässt es sich aushalten. Das französische Bergpanorama ist ein Paradies für jeden Postkartenmotivfotografen.

Aber irgendwo müssen so hohe und schöne Bergmassive auch ihren Ursprung haben, womit wir auch schon tief unten im Tal in Brides-les-Bains wären. Dieser Ort ist der finstere Gegenpol zur mondänen, illustren und sonnendurchfluteten Welt, in der sich diese Ski-Weltmeisterschaft abspielt.