Stadionpolitik in Österreich: Fußballferne und Nein-Sager

Ähnlich fußballfern dürfte der ORF – was im Grunde keine Schande ist – Freitagabend bei der ZiB gewesen sein. So wurde der Vorschlag des steirischen Landeshauptmanns Christopher Drexler aufgewärmt, der seit des Double-Gewinns von Sturm Graz PR-bewusst für ein 50.000er Nationalstadion in Graz plädiert. Ehe man 978.000 Seher wissen ließ, dass sich der Fußballbund dazu nicht äußern wolle.