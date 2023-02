Hammer-Gerücht um Klinsmann: Vor dem Sprung zum Nationalteam-Trainer

Nach einer über dreijährigen Pause könnte es Klinsmann nun nach Asien ziehen. Wie südkoreanische Medien berichten, befindet sich der Weltmeister von 1990 in Gesprächen mit der südkoreanischen Nationalmannschaft. In Südkorea würde "Klinsi" die Nachfolge von Paulo Bento antreten, der nach der WM in Katar als Nationalcoach zurücktrat.