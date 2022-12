Gute Unterhaltung vor dem Urlaub: Rapids trotzt Schalke ein 2:2 ab

Starkes Comeback Zoran Barisic brachte zur Pause acht Reservisten – und die zeigten, dass nach dem Urlaub bis zum 5. JĂ€nner mit einem intensiven Kampf ums Leiberl zu rechnen ist. Christoph KnasmĂŒllner versenkte einen Freistoß im Kreuzeck (49.). Der Lupfer von Ante Bajic – auch so einer mit Potenzial fĂŒr mehr – wurde auf der Linie geklĂ€rt. Bei einem Elfmeterpfiff zeigte sich, wie ernst Schalke den Test nahm: Trainer Reis zuckte aus und stĂŒrmte ins Feld. Roman Kerschbaum blieb vom Punkt cool – 2:2 (61.).

Es ging weiter nur in eine Richtung. Bernhard Zimmermann scheiterte an der Stange, Bajic am starken Zweiergoalie FĂ€hrmann (74.).

Erst im Finish kam Schalke wieder auf. Mollet hĂ€mmerte einen Freistoß an die Latte und scheiterte an Goalie Gartler. Jetzt beginnt die Winterpause wirklich.