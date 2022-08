Greil bekam das Flug-Ticket von Aiwu, Rapid bekommt 3,5 Millionen

Das letzte Flug-Ticket für die Europacupreise von Rapid ging überraschend an Patrick Greil. Der in Klagenfurt verletzt ausgeschiedene Taktgeber hatte am Abend vor dem Abflug nach Baku sogar noch eine Zusatzuntersuchung zum MRT, um ganz sicherzugehen.

Tatsächlich, der Muskel ist heil und der Neuzugang am Donnerstag ab 19 Uhr (21 Uhr Ortszeit) bereit für das Hinspiel der dritten Quali-Runde zur Conference League gegen Neftci.