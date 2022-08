Rapid im Play-off zur Conference League in der Türkei gefordert?

Wenn Rapid die Hürde Neftci aus Baku nimmt, wartet am 18. und 25. August das Play-off zum großen Ziel: Die Hütteldorfer wollen unbedingt in die Gruppenphase der Conference League und haben dafür in den beiden Ligaspielen gegen Ried und Klagenfurt auch viel Risiko beim Rotieren genommen.

Bislang geht der Plan auf, die Rapidler sind gegen Gdansk aufgestiegen, führen mit zwei 1:0-Siegen in der Bundesliga und reisen am Mittwoch mit vergrößertem Selbstvertrauen nach Aserbaidschan zum Hinspiel in der dritten Quali-Runde.