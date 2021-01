Strubers Rückkehr zu Red Bull: „Es werden Türen offen stehen“

Der Salzburger blieb in der Championship, wurde in der Transferzeit aber enttäuscht. „Im Herbst hat sich herausgestellt, dass die Eigentümer einen sehr restriktiven Weg gehen wollen, ich aber sehr ambitioniert bin.“ Umso passender war das Angebot, mit der von Berater Thomas Böhm ausgehandelten Ausstiegsklausel in das Red-Bull-Universum zurückzukehren: „So wie ich haben auch die Menschen in New York rund um mich sehr hohe Ziele.“