Rapid gegen Sparta: Der lauteste Abend seit dem Corona-Ausbruch

„Er kann mit beiden Beinen unglaublich schießen, ihm steht eine große Karriere bevor“, glaubt Kühbauer.

Wie stark ist Sparta?

Die Buchmacher sehen den Traditionsklub, der über mehr Budget als die Wiener verfügt, als leichten Favoriten auf den Aufstieg. Neben Hlozek gab es mit Abwehrchef Ondrej Celustka und seinem Nebenmann David Hancko zwei weitere EM-Starter. Der Slowake wurde der Fiorentina um 2,5 Millionen abgekauft.

In der vergangenen Saison scheiterte der Vizemeister so wie Rapid in der Europa-League-Gruppenphase, besiegte aber immerhin Celtic zwei Mal 4:1.

Übrigens: Im Mittelfeld spielen gleich zwei Ladislav Krejci.

Wo hat Sparta Schwächen?

Kühbauer hat vor allem schnelle Spieler verpflichtet und mittlerweile stellt Rapid ein sehr flottes Team. Die Tschechen sind körperlich überlegen, sollten aber bei schnellen Angriffen Probleme bekommen.