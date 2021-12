Geldregen nach CL-Aufstieg: Salzburg kassierte bereits 50 Millionen

Eigentlich verlockend, im Winter auf Einkaufstour zu gehen, oder? Doch diese Frage kostete Freund nach der Partynacht nur ein müdes Lächeln: „Aus wirtschaftlicher Sicht hätten wir auch in der Vergangenheit schon andere Transfers tätigen können. Aber das ist nicht unser Weg.“ Der Salzburger Weg, der den Verein in die Top 16 von Europa gebracht hat, ist jener, auf junge Spieler zu setzen. Und das werde man laut Freund auch in Zukunft machen.