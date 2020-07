Geisterspiele in der Europacup-Quali für Rapid und den LASK

Nächster finanzieller Rückschlag für Rapid: Die UEFA hat entschieden, dass in der kommenden Europacup-Qualifikation keine Zuschauer zugelassen werden. Alle Entscheidungen, die in einer Partie fallen, werden zu Geisterspielen. Das trifft in der Quali – je nach Heimrecht – Rapid (Champions League) am 25. oder 26. August, den LASK (Europa League) am 24. September und den Sieger des Europacup-Play-offs (Hartberg oder Austria).

Offen bleibt vorerst, ob das in zwei Spielen ausgetragene Play-off der Champions League mit Salzburg vor Fans stattfinden darf.

50:50-Entscheidung

Während der LASK noch von Rücklagen der aktuellen Europacup-Saison zehren kann, wären für Rapid Europacup-Spiele mit Zuschauern (zumindest 10.000) finanziell eine große Hilfe.