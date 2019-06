Geheime Klausel: Wie Rapid um die Joelinton-Millionen umfiel

Trainer Julian Nagelsmann will den Dauerläufer zumindest im Trainingslager testen und lässt eine Rückkehr im August offen.

Was dann passiert, überrascht alle. „Es war ein Wahnsinn, wie der Joe abgegangen ist. Ein Spieler mit extremer Qualität. Er hat alles, was ein Top-Stürmer braucht“, erzählt Christoph Baumgartner dem KURIER. Der Hoffenheim-Legionär hatte viele Rapid-Spiele verfolgt und meint: „Bei seinen vielen vergebenen Chancen hat Joe oft unglücklich ausgesehen. Bei uns war er vom ersten Tag an überragend. Obwohl der Sprung in die Bundesliga sehr groß ist. Kaum einer hat das so gut gemeistert.“ Die Chance auf eine Rückkehr war damit dahin – und das Thema Joelinton erledigt? Keineswegs.