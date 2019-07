Gala des Aufsteigers WSG Tirol gegen die Wiener Austria

Diana Langes-Swarovski war ganz in ihrem Element. Ihre Mannschaft hatte gerade die ersten 45 Minuten in der Bundesliga hinter sich, da legte die fußballnarrische Präsidentin von WSG Tirol mitten auf der Tribüne bereits als Halbzeiteinlage ein Tänzchen hin. 1:0 lag da der Aufsteiger gegen die Austria voran und die Leistung des Liganeulings hatte nicht nur die First Lady des Vereins vom Hocker gerissen: „Was da los ist – ein Traum.“

Es sollte für die Tiroler sogar noch besser kommen: Der Aufsteiger ließ die Austria stolpern und legte mit einem 3:1-Heimsieg einen Start hin, mit dem kaum jemand gerechnet hatte.