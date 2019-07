Bundesliga-Auftakt: Salzburg zeigt Rapid die Grenzen auf

Der rechte Innenverteidiger gehört zum Trio, das Didi Kühbauer nach dem 9:1 in Allerheiligen in die Startelf geholt hat. So wie der wieder fitte Aliou Badji lief (anstelle des angeschlagenen Auer) nach nur vier Trainingseinheiten Max Ullmann ein, erstmals in Grün.

Und als es Thorsten Schick bei einem Zweikampf das Knie durchdrückte, war noch ein Wechsel zu befürchten (13.). Der Neue aus Bern hielt aber durch und bereitete die zwei größten Rapid-Chancen vor. Nach einem Corner-Trick schoss Taxi Fountas aus zwölf Metern drüber (18.). Zwei Minuten später landete eine perfekte Flanke bei Stefan Schwab, der daneben köpfelte.

Dazwischen hatte noch Thomas Murg ein Abseitstor geschossen (und gefeiert). Das fast volle Stadion tobte.

Unter den 24.200 Zuschauern (300 davon aus Salzburg) fanden sich auch politische Entscheidungsträger wie ÖGB-Präsidentin Renate Anderl, die dem im Wahlkampf befindlichen Rapid-Präsidium die Ehre gab.