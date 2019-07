Für Strebinger ging es in Minute 35 ins Krankenhaus

So nah sind manchmal Traum und Albtraum: Als Minamino in Minute 35 eine traumhafte Aktion über Håland mit einem Schupfer abschloss, stockte den meisten Zuschauern der Atem – den Salzburg-Sympathisanten wegen des Zaubertores und den Rapid-Fans, weil Tormann Richard Strebinger nach dem Zusammenstoß mit dem Torschützen bewusstlos liegen blieb. Sofort eilten Spieler beider Teams zum 26-Jährigen, einer holte Strebingers Zunge hervor und leistete Erste Hilfe, bis wenig später die Ärzte und Sanitäter in Aktion traten.

Sogar auf der Trage war der Niederösterreicher noch benommen und blickte abwesend in den Wiener Nachthimmel. Die Diagnose Gehirnerschütterung war keine Überraschung. Weitere Untersuchungen folgten.