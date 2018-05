Richard Strebinger: „Ich brauche jetzt kein Lob mehr“

Denken Sie noch öfter an Ihren holprigen Start? Oder die Degradierung im Frühjahr 2017?

Über die Zeit mit Damir Canadi will ich nicht viel sagen. Im Endeffekt bin ich gestärkt daraus hervorgegangen, auch mental. Ich denke am meisten an den letzten Sommer. Damals waren viele mir gegenüber sehr kritisch eingestellt. Ich wusste: Nach jedem Fehler hätte es geheißen ,Das ist keine Nr. 1 für Rapid‘. Da bin ich stolz, wie ich die Situation gemeistert hab’.

Wie knapp davor waren Sie, Rapid zu verlassen?

Trainer Djuricin hat nach dem Cup-Finale gesagt, dass er verstehen könnte, wenn ich gehe. Er würde mir in der Vorbereitung aber die gleiche Chance wie Tobi Knoflach auf die Nr. 1 geben. Da war für mich klar, dass ich als Rapid-Fan seit der Kindheit nicht einfach so gehen kann. Dass ich um die Karriere hier kämpfe und dafür wie ein Verrückter arbeiten werde.

Sportchef Bickel hat Djuricin ermutigt, Sie wieder zur Nr. 1 zu machen. Haben Sie das gespürt?

Jetzt kann ich’s ja sagen: Nach dem Trainingslager hat mich ein sehr interessanter Verein aus dem Ausland angerufen. Ich habe aber abgesagt, weil ich irgendwie so ein Gefühl hatte, dass ich wieder die Nr. 1 werde. Das lief aber unterbewusst ab, weil keiner auch nur eine Andeutung gemacht hätte.

Sie setzen auf Mentaltraining. Wie oft üben Sie?

Alle 14 Tage. Zusätzlich rufe ich vor jedem Spiel bestimmte Szenen ab. Im Kopf bin ich aufgewärmt, bevor wir noch aufs Feld laufen.