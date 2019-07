Der WAC beendet in der Südstadt das Auftakt-Trauma

Vor fünf Jahren hatte der WAC zuletzt ein Auftaktspiel in der Bundesliga gewonnen – damals 4:1 bei der Admira. Nach vier Erstrunden-Niederlagen in Folge gab es gestern einen Sieg, wieder in der Südstadt – und das in der Höhe von 3:0.

Admira-Trainer Geyer musste im ersten Saisonspiel mit Schösswendter, Thoelke, Scherzer und Vorsager vier potenzielle Startelfkandidaten für die Defensive wegen Verletzungen oder deren Nachwehen vorgeben. Ex-Admira-Stürmer Struber konnte bei seinem Ligadebüt auf der WAC-Trainerbank die stärkste Elf aufbieten.