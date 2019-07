Langes-Swarovski: "Der Aufstieg war nur ein Etappenziel"

Wenn Diana Langes-Swarovski am heutigen Tag etwas fürchtet, dann sind es Verspätungen im Flugverkehr. Nicht auszudenken, die Präsidentin von WSG Tirol würde deshalb das erste Bundesligamatch ihrer Mannschaft versäumen. „Es wird eng“, weiß die Unternehmerin, die gerade mit ihrer Familie in Griechenland urlaubt, „um 13.30 sollte der Flieger landen, zum Frisör muss ich auch noch, und dann geht’s ins Stadion.“

Vor der ersten echten Bewährungsprobe in der Bundesliga gegen die Austria (17 Uhr) herrscht im Lager von WSG Tirol nicht nur Vorfreude sondern auch eine Portion Ungewissheit. Wie findet sich der Aufsteiger in dieser Liga zurecht? Wie nehmen die Anhänger den Verein an? „Vielleicht kommen ja 6000, 7000 Leute“, hofft Sportmanager Stefan Köck.

Diana Langes gibt sich mit dem Aufstieg jedenfalls noch lange nicht zufrieden. „Das war nur ein Etappenziel.“