Austria: Die Ära Ilzer startet mit gutem Omen

„Wir sind mehr als startklar.“ Trainer Christian Ilzer freut sich auf das Gastspiel seiner Austria am Samstag (17 Uhr) in Innsbruck gegen Aufsteiger WSG Tirol. „Natürlich herrscht bei einem Aufsteiger stets Euphorie. Aber warum sollen nicht auch wir euphorisch in die Saison gehen?“ Während der fünf Wochen Vorbereitung versuchte er seine Vorstellungen so kompakt wie möglich zu transportieren. „Da braucht man eine Methodik und viele Gespräche, um Ideen Schritt für Schritt zu vermitteln. Wir haben der Mannschaft einmal einen Grundanzug verpasst.“

Auf dem Transfermarkt will sich die Austria noch umsehen, auch im Hinblick auf den Europacup. In den Gesprächen um die Verpflichtung von Erik Palmer-Brown (22), der von Manchester City ausgeliehen werden könnte, sehe es laut Sportdirektor Ralf Muhr „ganz gut aus“. Der zuletzt an NAC Breda verliehen gewesene US-Amerikaner soll die Innenverteidigung verstärken.

Dort besteht Handlungsbedarf, da Christian Schoissengeyr aufgrund seiner Sprunggelenksverletzung noch bis in den Spätherbst ausfällt. Alexandar Borkovic laboriert an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Bleiben fürs Abwehrzentrum aktuell nur Michael Madl und die neuen Johannes Handl, der aber für die zweite Mannschaft vorgesehen ist, und Maudo Jarjué. Die Spielberechtigung für den 21-Jährigen aus Guinea-Bissau sollte rechtzeitig eintreffen.