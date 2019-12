Was Europacup-Auftritte von WAC, LASK, Salzburg gebracht haben

Der Europacup-Herbst hat am Donnerstag geendet. Mit einem Highlight für den österreichischen Fußball. Der LASK hat die Gruppenphase der Europa League als Sieger überstanden – mit einem Sieg gegen Sporting Lissabon. Der WAC holte sich bei AS Roma ein respektables Remis.

Was bleibt von diesem emotionalen Europacup-Herbst?

Das Fußballfieber grassiert.

An Fußball-Stammtischen wird weniger geraunzt. In Sportbars herrscht reges Interesse. An absoluten Zahlen in Form von TV-Quoten ist ein Aufwärtstrend nur schwer auszumachen, zumal Salzburg hinter der Bezahlschranke kickte. PULS 4 lieferte mit einem Europa-League-Spiel pro Runde den Beitrag für das frei empfangbare Fernsehen. Insgesamt über 2,1 Millionen schauten bei den sechs Gruppenspielen zu, das waren 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei LASK gegen Sporting schauten in den Spitzen 317.000 Zuschauer zu, im Schnitt waren es 217.000.